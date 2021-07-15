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Еврокомиссия подала в суд на Грецию из-за низкого качества воздуха

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Брюссель, Четверг 15 июля 2021 15:51
Еврокомиссия подала в суд на Грецию из-за низкого качества воздуха Фото: Еврокомиссия будет судиться с Грецией из-за качества воздуха (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейская комиссия решила обратиться в суд ЕС из-за низкого качества воздуха в Греции. Низкое качество воздуха в Греции, как заявили в Еврокомиссии, связано с высоким уровнем диоксида азота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Как поясняет Еврокомиссия, государства-члены ЕС обязаны принимать меры, чтобы не было превышений предельных значений загрязнения воздуха, которые установлены европейским законодательством. Однако Греция не соблюдает свои обязательства.

"Греция постоянно и упорно превышала годовое предельное значение диоксида азота в Афинах. Она также не приняла соответствующие меры, чтобы максимально сократить превышение. Поэтому Еврокомиссия считает, что усилия греческих властей на сегодня были неудовлетворительными и недостаточными, и подает на Грецию в суд ЕС", - говорится в заявлении.

Диоксид азота - газ, который возникает в результате деятельности людей, такой как дорожное движение, в частности дизельного транспорта, и промышленности. Превышение уровня этого газа в воздухе вызывает серьезные заболевания, такие как астма и снижение функции легких.

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Еврокомиссия Греция воздух Суд
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