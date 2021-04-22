Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico

Єврокомісія готується почати судовий розгляд проти AstraZeneca. Причина в проблемі з доставкою вакцини від коронавірусу .

Про це повідомляє Politico .

Комісія підняла це питання на зустрічі представників країн співтовариства в середу, в ході якої більшість заявили про намір підтримати подачу позову проти виробника, повідомляють джерела видання.

Країни скаржаться на провал в поставках обіцяних доз препарату. Суть даного розгляду полягає в тому, щоб зобов'язати AstraZeneca надати державам - членам Євросоюзу вказану в контракті кількість доз вакцини.

На цьому тижні настане крайній термін, до якого країни ЄС мають підписати початок судового розгляду, повідомляє Politico.