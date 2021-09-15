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Єврокомісія ухвалила рішення про виділення Україні 600 млн євро

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Києва, Середа 15 вересня 2021 08:00
Єврокомісія ухвалила рішення про виділення Україні 600 млн євро Фото: Єврокомісія вирішила виділити Україні другий транш допомоги (freepik.com)
Автор: Юрій Дощатов

Європейська комісія прийняла рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Кошти можуть бути отримані Україною в кінці жовтня.

Про це РБК-Україна в ексклюзивному коментарі сказав віце-президент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

"Комісія прийняла рішення про виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС Україні в розмірі 600 мільйонів євро. Це друга і остання виплата в рамках даної програми на загальну суму 1,2 мільярда євро", - повідомив він.

Єврокомісар зазначив, що рішення прийнято як наслідок виконання всіх умов для надання коштів.

"Україна виконала узгоджені політичні умови, що разом з хорошим прогресом щодо поточної програми України з МВФ дозволило комісії прийти до позитивного рішення щодо другого внеску. Фактична виплата коштів відбудеться наприкінці жовтня",- заявив Домбровскіс.

Нагадаємо, кошти, отримані в рамках макрофінансової допомоги від ЄС, підуть на покриття дефіциту держбюджету.

Зазначимо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що макрофінансова допомога від ЄС надійде в Україну в листопаді цього року.

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