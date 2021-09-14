Як витратити мільярди. Що в Україні робитимуть з кредитами від МВФ і Євросоюзу

Україна зовсім скоро може отримати від кредиторів понад 4 млрд доларів. З цієї суми 2,7 млрд доларів від МВФ вже зараховані в резерви Нацбанку. А незабаром має надійти ще 1,4 млрд від того ж МВФ і Євросоюзу. У Кабінеті міністрів вже рахують гроші, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль допустив підвищення соцвиплат. На що будуть витрачати зовнішні позики і коли надійдуть всі гроші – в матеріалі РБК-Україна.

МВФ і Євросоюз вже найближчим часом можуть позитивно для України закрити питання з давно очікуваними траншами. Європейська комісія( ЄК), за інформацією РБК-Україна, буквально сьогодні повинна прийняти рішення про виділення другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Програма з ЄК закінчується саме 14 вересня, кредит по ній прив'язаний до співпраці з МВФ. Гроші по "макрофіну" Україна не могла отримати майже півроку через проблеми в переговорах з Фондом, оскільки влада затягувала виконання попередніх умов.

У Брюсселі чекали позитивного сигналу з Вашингтона. За інформацією РБК-Україна, такий сигнал був отриманий нещодавно, коли вдалося переконати МВФ, що Україна виконує умови меморандуму за програмою stand-by.

"Такий" сигнал "був даний, але не публічно, а в процесі робочих комунікаціях Єврокомісії і МВФ", – сказав РБК-Україна один з українських чиновників, знайомий з процесом переговорів.

Про те, що є підстави очікувати другий транш "макрофіну" в середині вересня, в ЄК виданню повідомили ще на початку місяця. "Є надія, що комісія зможе прийняти рішення про позику і надання коштів до 14 вересня", – говорилося у відповіді Представництва ЄС в Україні. Ці гроші підуть на фінансування дефіциту держбюджету, а не в дохідну частину скарбниці.

Транш від МВФ "на підході"

Що ж стосується другого траншу від МВФ за програмою stand-by, Україна виконала всі "структурні маяки", необхідні для перегляду програми. Принаймні, саме на цьому наполягає влада. Ще наприкінці липня президент Володимир Зеленський говорив про виконання всіх умов, підкресливши тоді, що країна готова отримати черговий транш.

Єдине, що залишилося зробити – прийняти законопроект (№5459-1) про НАБУ. Але поки в цьому документі, схваленому в першому читанні ще в травні, є спірні моменти. Продовжити його розгляд планують найближчими місяцями, заявила РБК-Україна заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко.

"Враховуючи, що у Ситника (Артем Ситник-директор НАБУ, - ред.) десь через півроку закінчуються повноваження, на мій погляд, критично важливо відібрати і затвердити нового голову НАБУ без порушень Конституції, щоб ні НАБУ, ні новий директор не ходили під ризиком, що їх можуть знести рішенням Конституційного суду", – зазначила Янченко.

Разом з тим, уточнила депутат, НАБУ хоче, щоб у них залишився статус правоохоронного органу. Саме це питання і є предметом переговорів. "Так що законопроект на порядку денному, але оскільки є дискусійне питання, то до його вирішення з розглядом закону не поспішають", – заявила Янченко.

Володимир Зеленський і глава МВФ Крісталіна Георгієва (Фото: president.gov.ua)

Місія МВФ планує приїхати до Києва для перегляду програми в третій декаді вересня, повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован. Про те, що місія запланована на другу половину вересня, джерела РБК-Україна говорили ще в кінці серпня. Глава НБУ Кирило Шевченко навіть сподівається на збільшення розміру траншу, який поки повинен скласти 700 млн доларів.

На сьогоднішній день явних підстав для збою такого розвитку сценарію практично немає. Зниження тарифу на електроенергію для населення введенням фінансового ПСО погоджено з кредитором, а межа дефіциту держбюджету в 3,5% ВВП, як рекомендував МВФ, Мінфін врахував при складанні документа.

Звільнення трьох незалежних членів наглядова рада НАК" Нафтогазу", хоч і викликала стурбованість у Держдепі США, на продовженні співпраці з МВФ не позначиться. Це виданню сказали кілька джерел, знайомих з підготовкою візиту місії. Через що, на їхню думку, цілком можна очікувати успішного перегляду програми у вересні-жовтні. І в цьому випадку виділення другого траншу, враховуючи процедуру винесення питання на раду директорів МВФ, можна буде очікувати не раніше листопада.

Програму планується продовжити на півроку, щоб вибрати решту 2-2, 3 млрд доларів, раніше підтвердив міністр фінансів Сергій Марченко. Наступні два транші можливо будуть об'єднані в один, який, ймовірно, Україна може отримати не раніше березня 2022 року. Є суто формальні причини. Наприклад, МВФ аналізуватиме статистичні підсумки 2021 року, які з'являться офіційно не раніше лютого.

На що витратять 4 млрд доларів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кошти МВФ дозволять збільшити соціальні виплати. Він казав про гроші, які вже надійшли на рахунки НБУ - 2,7 млрд доларів. Насправді ж варіантів використання грошей кілька: фінансування дефіциту, Заміна "коротких" і дорогих боргів "довгими" і більш дешевими. Адже вартість запозичень для України після виділення траншу МВФ може знизитися.

Ще один варіант - викуп варантів. Це боргові папери, випущені в 2015 року в рамках реструктуризації держборгу з прибутковістю в залежності від зростання ВВП. Але цей варіант зараз невигідний, вважає аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.

"Зараз варранти торгуються по 115% від номіналу. Влітку Мінфін викуповував їх по 86% від номіналу. Викуп дорожче номіналу виллється в дуже великий скандал", - зазначив експерт.

Головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан впевнена, що від варантів слід поступово позбавлятися, але необхідно дивитися, наскільки ринкова ситуація підходить для цього, і чи є на це гроші.

"Незважаючи на істотне перевиконання плану з податків – за підсумком року, думаю, буде 80 млрд гривень – зайвих грошей у бюджеті все одно не буде. Частину додаткових доходів витратять, і дефіцит бюджету буде все одно суттєвим-десь 180 млрд гривень, а це 6,5 млрд доларів в еквіваленті", – говорить Бєлан.

Кредитні кошти, як вважає економіст, будуть спрямовані на погашення боргів, у тому числі, 1 млрд доларів єврооблігацій, випущених під гарантії США, плюс 300 млн доларів інших зовнішніх погашень. Не кажучи вже про те, що за внутрішнім боргом також потрібно робити платежі за відсутності особливого попиту на ОВДП. "Так що Мінфін частково використовує ці дешеві і досить довгі гроші, щоб виплатити борги", – впевнена Бєлан.

Міністр фінансів Сергій Марченко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Екс-міністр фінансів Ігор Уманський переконаний, що ніяких варіантів з використанням грошей від МВФ і ЄС бути не може. "Якщо не знаєш, як чинити – роби за законом. За законом про держбюджет, гроші – 2,7 млрд доларів – від МВФ можуть бути спрямовані тільки в дохідну частину держбюджету. Більш того, і МВФ, я думаю, буде на цьому наполягати, щоб на цей обсяг був зменшений дефіцит. Направити їх на інші цілі, не важливо - на соцвиплати або ще на щось, можна тільки зміною в закон про держбюджет", - сказав РБК–Україна Уманський.

Гроші від ЄС і транш за програмою МВФ, на його думку, повинні йти на фінансування дефіциту. Тим більше що джерел для фінансування бюджету зараз не вистачає. "За 8 місяців невиконання плану по видатках – 78 млрд гривень. І це був період "лайтового" режиму-основні витрати йдуть в кінці року. З них-по загальному фонду 65,5 млрд, захищені статті - 32,2 млрд. Ми планові витрати провести не можемо", - зазначив фінансист.

Мінфін станом на початок цього тижня ще не робив запит на конвертацію СПЗ в долари. Але, за інформацією видання від джерел у банківських колах, ближче до кінця вересня такий запит буде поданий, оскільки в уряді планують гасити платежі за держборгом. І що важливо: 2,7 млрд доларів від МВФ Мінфін необов'язково повинен використовувати в поточному році. Їх можна вибрати в міру необхідності і пізніше.