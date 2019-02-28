Єврокомісія ознайомиться з рішенням КСУ щодо статті про незаконне збагачення

Представники Європейської комісії планують більш докладно ознайомитися з рішенням КСУ

Европейская комиссия подробнее ознакомится с решением Конституционного суда Украины по статье о незаконном обогащении. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью телеканалу "UA: Перший", передает РБК-Украина.

По его словам, представители Европейской комиссии планируют более подробно ознакомиться с решением суда.

"У нас есть определенные вопросы относительно решений Конституционного суда по незаконному обогащению. Принцип легальной презумпции как раз при доказательстве источников доходов или других активов - это международный, распространенный принцип. Очень трудно перевести весь груз доказательств на следствие. Потому что если у человека есть какие-то крупные активы, то он должен быть готов доказать, откуда они. Конечно, мы должны подробнее ознакомиться с решением суда. Но в целом - у нас есть вопросы", - сообщил Домбровскис.

Он заявил, что представители Еврокомиссии уже проинформированы об инициативе президента о принятии нового законопроекта.

"Сейчас так сразу не делал бы выводов. Мы должны ознакомиться с решением. Мы знаем также, что президент Порошенко уже сказал, что будет новая инициатива: новый закон, чтобы, в конце концов, незаконному обогащению можно было положить конец. Трудно бороться с коррупцией, если невозможно бороться с незаконным обогащением", - добавил он.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины в ходе своего закрытого заседания решил отменить статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении в виду ее несоответствия Конституции. В среду, 27 февраля, суд обнародовал это решение на своем сайте.

На сайте Верховной рады Украины появился текст законопроекта президента Петра Порошенко о неотвратимости ответственности за незаконное обогащение.