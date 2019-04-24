ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Євростат назвав країни ЄС з найвищим і найнижчим боргом

Новини » Економіка    24.04.2019 - 21:39
Євростат назвав країни ЄС з найвищим і найнижчим боргом
Фото: прапор ЄС (РБК-Україна)

На одному полюсі знаходиться Греція, на іншому - Естонія

Наприкінці четвертого кварталу 2018 року відношення державного боргу до ВВП в зоні євро (19 країн) становило 85,1%, у 28 країнах Європейського союзу - 80,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, порівняно з четвертим кварталом 2017 року відношення державного боргу до ВВП знизилося як в зоні євро (з 87,1% до 85,1%), так і в ЄС-28 (з 81,7% до 80,0%).

Найвище відношення державного боргу до ВВП наприкінці четвертого кварталу 2018 року було зафіксовано в Греції (181,1%), Італії (132,2%), Португалії (121,5%), Кіпрі (102,5%) та Бельгії (102,0%). Найнижче відношення в Естонії (8,4%), Люксембурзі (21,4%) та Болгарії (22,6%).

Євростат назвав країни ЄС з найвищим і найнижчим боргом

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Світового банку відношення державного боргу до ВВП України в 2018 році знизилося до 63,2%. Світовий банк прогнозує, що відношення держборгу до ВВП в 2019 році знизиться до 60,1%, у 2020 році до 57,9%, у 2021 році до 55,7%. При цьому 2016 році відношення держборгу до ВВП становило 81,2%, у 2017 році - 72,3%.

Нагадаємо, що очікувана тривалість трудової діяльності країнах Європейського союзу (ЄС) в 2017 році склала 36 років, що на три роки більше, ніж у 2000 році. За даними статистичної служби ЄС, тривалість трудового життя коливається від 32 років в Італії до 42 років у Швеції.

Глава Nord Stream 2 пригрозив Євросоюзу судовим позовом ЄС виключає можливість перегляду угоди з Brexit
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ЕвросоюздолгЕвростат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся