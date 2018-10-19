Єврокомісія схвалила покупку GitHub компанією Microsoft

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В червні Microsoft оголосила про досягнуту домовленість щодо придбання GitHub за 7,5 млрд доларів

Європейська комісія схвалила операцію з придбання мережевого сервісу GitHub корпорацією Microsoft. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Комісія встановила, що здорова конкуренція збережеться, а у Microsoft не буде стимулу підривати відкритий характер платформи GitHub", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в червні Microsoft уклала угоду про купівлю Github - найбільшого сервісу для зберігання коду та спільної розробки. Так, видання Bloomberg зазначає, що у GitHub вже давно були проблеми з фінансуванням. Зокрема, у 2016 році компанія втратила 66 млн доларів. У зв'язку з цим в GitHub вирішили, що краще продати компанію, ніж виходити на біржу.

Зазначено, що спочатку переговори між компаніями йшли тільки про партнерство, але закінчилося все обговоренням купівлі-продажу. У 2015 році GitHub оцінювали в 2 мільярди доларів, а видання CNBC повідомляло, що компанію можуть продати мінімум за 5 млрд доларів.

Згідно з умовами угоди, Microsoft купує GitHub за 7,5 млрд доларів в акціях Microsoft. Передбачається, що GitHub перейде новим власникам до кінця календарного року, проте компанія залишиться незалежним підрозділом і відкритою платформою для всіх розробників. Microsoft не має наміру нав'язувати мови програмування, інструменти або операційні системи.