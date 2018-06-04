Корпорация Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд долларов

GitHub перейдет новым владельцам до конца календарного года

Корпорация Microsoft заключила соглашение о покупке Github - крупнейшего сервиса для хранения кода и совместной разработки. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Microsoft.

Так, издание Bloomberg отмечало, что у GitHub уже давно были проблемы с финансированием. В частности, в 2016 году компания потеряла 66 млн долларов. В связи с этим в GitHub решили, что лучше продать компанию, чем выходить на биржу.

Указано, что сначала переговоры между компаниями шли только о партнерстве, но закончилось все обсуждением купли-продажи. В 2015 году GitHub оценивали в 2 миллиарда долларов, а издание CNBC сообщало, что компанию могут продать минимум за 5 млрд долларов.

Согласно условиям сделки, Microsoft приобретает GitHub за 7,5 млрд долларов в акциях Microsoft. Предусматривается, что GitHub перейдет новым владельцам до конца календарного года, однако компания останется независимым подразделением и открытой платформой для всех разработчиков. Microsoft не намерена навязывать языки программирования, инструменты или операционные системы.

Напомним, в 2017 году Национальная полиция Украины и Microsoft Ukraine подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационной и кибербезопасности.