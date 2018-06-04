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Корпорация Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд долларов

НовостиТелеком & IT    04.06.2018 - 20:08
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

GitHub перейдет новым владельцам до конца календарного года

Корпорация Microsoft заключила соглашение о покупке Github - крупнейшего сервиса для хранения кода и совместной разработки. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Microsoft.

Так, издание Bloomberg отмечало, что у GitHub уже давно были проблемы с финансированием. В частности, в 2016 году компания потеряла 66 млн долларов. В связи с этим в GitHub решили, что лучше продать компанию, чем выходить на биржу.

Указано, что сначала переговоры между компаниями шли только о партнерстве, но закончилось все обсуждением купли-продажи. В 2015 году GitHub оценивали в 2 миллиарда долларов, а издание CNBC сообщало, что компанию могут продать минимум за 5 млрд долларов.

Согласно условиям сделки, Microsoft приобретает GitHub за 7,5 млрд долларов в акциях Microsoft. Предусматривается, что GitHub перейдет новым владельцам до конца календарного года, однако компания останется независимым подразделением и открытой платформой для всех разработчиков. Microsoft не намерена навязывать языки программирования, инструменты или операционные системы.

Напомним, в 2017 году Национальная полиция Украины и Microsoft Ukraine подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационной и кибербезопасности.

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Теги публикации: Microsoft, покупка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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