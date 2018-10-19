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Еврокомиссия одобрила покупку GitHub компанией Microsoft

Новости » Телеком & IT    19.10.2018 - 23:00
Иллюстративное фото (Pixabаy)
Иллюстративное фото (Pixabаy)

В июне Microsoft объявила о достигнутой договоренности по приобретению GitHub за 7,5 млрд долларов

Европейская комиссия одобрила сделку по приобретению сетевого сервиса GitHub корпорацией Microsoft. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Комиссия заключила, что здоровая конкуренция сохранится, а у Microsoft не будет стимула подрывать открытый характер платформы GitHub", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне Microsoft заключила соглашение о покупке Github - крупнейшего сервиса для хранения кода и совместной разработки. Так, издание Bloomberg отмечало, что у GitHub уже давно были проблемы с финансированием. В частности, в 2016 году компания потеряла 66 млн долларов. В связи с этим в GitHub решили, что лучше продать компанию, чем выходить на биржу.

Указано, что сначала переговоры между компаниями шли только о партнерстве, но закончилось все обсуждением купли-продажи. В 2015 году GitHub оценивали в 2 миллиарда долларов, а издание CNBC сообщало, что компанию могут продать минимум за 5 млрд долларов.

Согласно условиям сделки, Microsoft приобретает GitHub за 7,5 млрд долларов в акциях Microsoft. Предусматривается, что GitHub перейдет новым владельцам до конца календарного года, однако компания останется независимым подразделением и открытой платформой для всех разработчиков. Microsoft не намерена навязывать языки программирования, инструменты или операционные системы.

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