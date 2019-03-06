Єврокомісія оголосила про успішний вихід ЄС з міграційної кризи

Фото: Дімітріс Аврамопулос (flickr.com avramopoulos)

У Єврокомісії заявили, що їм вдалося перебудувати управління міграційними потоками

ЄС вдалося подолати найбільш серйозну після Другої світової війни міграційну кризу в Європі і перебудувати управління міграційними потоками. Про це заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос на засіданні Єврокомісії, йдеться на сайті ЄК.

Разом з тим, в ЄК відзначають необхідність додаткових зусиль для подальшого зміцнення міграційної політики ЄС.

"Результати нашого спільного європейського підходу до міграції говорять самі за себе: незаконні прибуття (мігрантів, - ред) відтепер менш численні, ніж до кризи; європейський корпус прикордонників і берегової охорони забезпечив спільний захист кордонів ЄС на небувалому рівні, і в співробітництві з нашими партнерами ми працюємо над забезпеченням законних шляхів в'їзду (в ЄС - ред), одночасно збільшуючи масштаб повернення (незаконно в'їхали, - ред.)", - заявив Аврамопулос.

ЄК також опублікувала перелік необхідних термінових заходів у сфері міграції. У них входить збільшення допомоги Марокко на західному середземноморському маршруті. У західному Середземномор'ї також необхідні заходи щодо поліпшення управління міграційною ситуацією в тому, що стосується повернення мігрантів додому, розгляду прохань про притулок і забезпечення гідних умов розміщення мігрантів.

Нагадаємо, раніше Жан Клод Юнкер закликав Євросоюз до "нового альянсу" з Африкою, який створить мільйони робочих місць і включить угоду про вільну торгівлю.