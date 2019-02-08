Єврокомісія незадоволена недопуском на вибори в Україні спостерігачів із РФ

У ЄК хотіли б, щоб спостереження за виборами в Україні відбувалися в повній відповідності зі звичайною практикою

Европейская комиссия недовольна решением Украины не допустить наблюдателей от России на президентские выборы в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

"Украина должна обеспечить, чтобы Бюро по демократическим институтам и правам человека могло проводить наблюдения за выборами в Украине в полном соответствии со своей обычной практикой", - цитирует журналист заявление Еврокомиссии.

Ранее 8 февраля спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине.

Напомним, в России заявили, что не будут направлять своих представителей в наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на выборы 2019 в Украине.

Директор БДИПЧ Ингибьорг Солур Гисладоттир выразила сожаление по поводу решения украинских властей запретить российским гражданам участвовать в миссии по наблюдению за выборами