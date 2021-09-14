Британська тютюнова компанія відмовилася від співпраці в Білорусі через санкції США

Найбільша тютюнова компанія Великобританії British American Tobacco призупинила виробництво своїх брендів в Білорусі на державній тютюновій фабриці "Німан". Вашингтон звинувачує фабрику в підживленні контрабанди тютюну і допомоги у фінансуванні жорстокого репресивного режиму в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iNews .

British American Tobacco заявила, що припинила замовлення на Гродненській тютюновій фабриці "Німан", яка уклала довгострокову угоду з лондонським сигаретним гігантом про виробництво деяких з його найвідоміших брендів, таких як Rothmans, Lucky Strike і Pall Mall, для білоруського ринку.

Це рішення послідувало за оголошенням минулого місяця адміністрацією президента США Джо Байдена санкцій, спрямованих проти фізичних і юридичних осіб, яких він звинувачує в поповненні кишень Олександра Лукашенка і його наближених шляхом надання коштів і підтримки триваючих насильницьких репресій, в результаті яких тисячі людей були затримані на підставі заяв про тортури і жорстокості.

Крок британської компанії являє собою перемогу прихильників демократії, які закликали західні компанії, що мають значні ділові інтереси в Білорусі, пов'язані з режимом, відмовитися від участі або вийти з бізнесу.

Білоруська компанія "Німан" фактично володіє монополією на тютюновому ринку країни, забезпечуючи 70% продажів, і Вашингтон стверджує, що це одна з декількох організацій, які отримують "преференції" від режиму в обмін на надання коштів Лукашенку.

Вашингтон назвав "Німан" основним джерелом нелегальних сигарет в ЄС, а її продукція займає значне місце в"прибутковій контрабандній торгівлі тютюном".