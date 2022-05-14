Єврокомісія має намір спростити конфіскацію російських активів
Європейська комісія має намір спростити конфіскацію російських активів, власники яких потрапили під санкції. Даний процес покликаний прискорити реалізацію європейських санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Повідомляється, що Брюссель намагається активізувати роботу щодо російських і білоруських олігархів і політиків, які причетні до війни в Україні.
"Єврокомісія незабаром представить пропозицію щодо модернізації існуючої правової бази з конфіскації та повернення активів, щоб зміцнити повноваження національних органів з відстеження, заморожування, конфіскації та управління злочинними доходами", - заявив віце-президент ЄК Маргарітіс Схінас.
За його словами, на сьогодні активи підсанкційних осіб в Європейському союзі оцінюються в 139 млрд євро, з яких конфісковано лише один відсоток. Офіси з повернення активів у всіх 27 країнах-учасницях ЄС повинні отримати розширені повноваження щодо їх виявлення.
Нові плани Єврокомісії також можуть допомогти посилити санкції проти олігархів і політиків.
"Ми бачимо дуже конкретний приклад того, наскільки важливі заморожування і конфіскація у зв'язку з санкціями ЄС проти росіян і білорусів, які воюють проти України", - додав Схінас.
Нагадаємо, раніше Верховна рада України прийняла закон про конфіскацію російських активів за рішенням українських судів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.