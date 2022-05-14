ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еврокомиссия намерена упростить конфискацию российских активов

Новина українською →
Брюссель, Суббота 14 мая 2022 12:21
Еврокомиссия намерена упростить конфискацию российских активов Фото: замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейская комиссия намерена упростить конфискацию российских активов, собственники которых попали под санкции. Данный процесс призван ускорить реализацию европейских санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Сообщается, что Брюссель пытается активизировать работу в отношении российских и белорусских олигархов и политиков, которые причастны к войне в Украине.

"Еврокомиссия вскоре представит предложение по модернизации существующей правовой базы по конфискации и возвращению активов, чтобы укрепить полномочия национальных органов по отслеживанию, замораживанию, конфискации и управлению преступными доходами", - заявил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.

По его словам, на сегодня активы подсанкционных лиц в Европейском союзе оцениваются в 139 млрд евро, из которых конфискован только один процент. Офисы по возвращению активов во всех 27 странах-участницах ЕС должны получить расширенные полномочия по их выявлению.

Новые планы Еврокомиссии также могут помочь усилить санкции против олигархов и политиков.

"Мы видим очень конкретный пример того, насколько важны замораживание и конфискация в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов, которые воюют против Украины", - добавил Схинас.

Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла закон о конфискации российских активов по решению украинских судов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Санкции против России Конфискация имущества
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС