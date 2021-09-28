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Глава Оператора ГТС сподівається на збереження транзиту після контракту Угорщини з "Газпромом"

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 13:22
Глава Оператора ГТС сподівається на збереження транзиту після контракту Угорщини з "Газпромом" Фото: глава "Оператора ГТС" Сергій Макогон
Автор: Юрій Дощатов

Найбільша енергетична компанія Угорщини MVM Group уклала з російським "Газпромом" 15-річний контракт на закупівлю газу в обхід України. Глава "Оператора ГТС" Сергій Макогон сподівається на збереження транзиту через Україну.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду".

"Ми сподіваємося, що транзит газу територією України в напрямку Угорщини буде продовжений", - сказав Макогон в коментарі РБК-Україна.

За його словами, угорський оператор продав потужності на вхід в Угорщину з боку України в розмірі близько 3 млн кубометрів на добу. "Це дає всі підстави сумніватися у відповідності фізичних обсягів транзиту в напрямку Угорщини чинному контракту. Проте додаткові обсяги ще можуть в майбутньому докуповуватися на аукціонах на більш короткі періоди", - роз'яснив Макогон.

При цьому він зазначив, що диверсифікація маршрутів постачання газу - це, в тому числі, питання енергетичної безпеки.

"Зараз існують численні випадки використання російського газу і обхідних газопроводів як політичних інструментів, що призводить до збільшення уразливості європейських газових ринків, зловживання домінуючим становищем, значного коливання цін тощо", - сказав глава ОГТСУ.

Нагадаємо, 27 вересня угорська MVM Group підписала контракт з російським "Газпромом" про постачання газу. Укладений на 15 років контракт передбачає поставку 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу будуть поставлятися через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію.

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