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Єврокомісія прагне ввести ліміт цін на російську нафту у всіх країнах ЄС

Фото: європейський комісар з економіки Паоло Джентілоні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська комісія працюватиме над введенням граничної ціну на російську нафту у всіх країнах Євросоюзу, а не лише серед держав "Великої сімки" (G7).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву європейського комісара з економіки Паоло Джентілоні.

Він зазначив, що угода щодо обмеження ціни на експорт російської нафти морським транспортом посилює шостий пакет санкцій ЄС.

За його словами, угода поширюється на країни G7, проте водночас дозволяє продовжувати продаж російської нафти на світових ринках за низькими цінами.

Тепер G7 працюватиме над створенням широкої глобальної коаліції, щоб завершити розробку та рівень ліміту ціни, а також спільно впровадити його, щоб максимізувати його ефективність.

"Комісія відіграватиме свою повну роль у роботі над досягненням одностайності серед наших 27 держав-членів для впровадження цього заходу в ЄС. Наша мета полягає в тому, щоб зробити це відповідно до графіку, узгодженого в рамках шостого пакету санкцій ЄС, тобто 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів", - сказав Джентілоні.

Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 погодили граничну ціну на російську нафту.

Міністр фінансів США Дженніфер Єллен вважає, що це завдасть серйозного удару по фінансах Росії.

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