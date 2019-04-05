У Єврокомісії заявили, що готові співпрацювати з будь-яким президентом України

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Заступник голови генерального директорату з політики сусідства, розширення і переговорів Європейської комісії заявила, що ЄК буде працювати з будь-яким президентом

Європейська комісія готова співпрацювати з будь-яким президентом, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах 2019. Про це заявила заступник голови генерального директорату з політики сусідства, розширення і переговорів Європейської комісії Катаріна Матернова, повідомляє "Громадське".

"Неважливо буде Зеленський або Порошенко - ми будемо працювати", - зазначила вона.

За словами Матернової, Зеленського в політичній сфері не знають, у зв'язку з цим особливо повинен бути почутий голос українського громадянського суспільства.

Вона зазначила, що "якщо буде другий термін Порошенко - це все одно дещо інша мобілізація, новий фактор для громадянського суспільства".

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер заявив, що США будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на виборах. Волкер заявив, що США не підтримують жодного окремого кандидата, а підтримують принципи. Він заявив, що США будуть працювати з будь-яким керівництвом, яке прийде до влади.