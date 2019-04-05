ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Єврокомісії заявили, що готові співпрацювати з будь-яким президентом України

Новини » Вибори 2019    05.04.2019 - 18:30
У Єврокомісії заявили, що готові співпрацювати з будь-яким президентом України
Ілюстративне фото (flickr.com/photosmartinschulz)

Заступник голови генерального директорату з політики сусідства, розширення і переговорів Європейської комісії заявила, що ЄК буде працювати з будь-яким президентом

Європейська комісія готова співпрацювати з будь-яким президентом, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах 2019. Про це заявила заступник голови генерального директорату з політики сусідства, розширення і переговорів Європейської комісії Катаріна Матернова, повідомляє "Громадське".

"Неважливо буде Зеленський або Порошенко - ми будемо працювати", - зазначила вона.

За словами Матернової, Зеленського в політичній сфері не знають, у зв'язку з цим особливо повинен бути почутий голос українського громадянського суспільства.

Вона зазначила, що "якщо буде другий термін Порошенко - це все одно дещо інша мобілізація, новий фактор для громадянського суспільства".

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер заявив, що США будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на виборах. Волкер заявив, що США не підтримують жодного окремого кандидата, а підтримують принципи. Він заявив, що США будуть працювати з будь-яким керівництвом, яке прийде до влади.

Зеленський: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019 Зеленський на виборах 2019: результати голосування за кандидата
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Володимир Зеленський
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся