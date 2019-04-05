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В Еврокомиссии заявили, что готовы сотрудничать с любым президентом Украины

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 18:30
В Еврокомиссии заявили, что готовы сотрудничать с любым президентом Украины
Иллюстративное фото (flickr.com/photosmartinschulz)

Зампредседателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Европейской комиссии заявила, что ЕК будет работать с любым президентом

Европейская комиссия готова сотрудничать с любым президентом, независимо от того, кто победит на президентских выборах 2019. Об этом заявила заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Европейской комиссии Катарина Матернова, сообщает "Громадське".

"Неважно будет Зеленский или Порошенко - мы будем работать", - отметила она.

По словам Матерновой, Зеленского в политической сфере не знают, в связи с этим особенно должен быть услышан голос украинского гражданского общества.

Она отметила, что "если будет второй срок Порошенко - это все равно несколько иная мобилизация, новый фактор для гражданского общества".

Напомним, спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах. Волкер заявил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы. Он заявил, что США будут работать с любым руководством, которое придет к власти.

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