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У ЄС погодили нові санкції проти Росії

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Брюссель, Вівторок 22 лютого 2022 13:18
У ЄС погодили нові санкції проти Росії Фото: в ЄС погодили санкції проти РФ (РБК-Україна)
Автор: Кароліна Гайдук

Посли Євросоюзу погодили санкції проти РФ у зв'язку з визнанням нею сепаратистських регіонів і подальшим розміщенням військ на території України. Зустріч відбулася сьогодні, 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-України, з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Сьогодні вранці завершилася позачергова зустріч послів ЄС по Україні та Росії. Угода про санкції (заморожування активів і заборона на видачу віз)", - написав журналіст у своєму мікроболозі, зазначивши, що санкції плануються проти фізичних і юридичних осіб.

Відзначимо, що Європейський Комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс назвав, які санкції може вести ЄС проти Росії на тлі вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ ЄС розширили список санкцій проти осіб, причетних до проведення виборів до Держдуми РФ в тимчасово окупованому Криму.

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