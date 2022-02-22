У ЄС погодили нові санкції проти Росії
Посли Євросоюзу погодили санкції проти РФ у зв'язку з визнанням нею сепаратистських регіонів і подальшим розміщенням військ на території України. Зустріч відбулася сьогодні, 22 лютого.
Про це повідомляє РБК-України, з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Сьогодні вранці завершилася позачергова зустріч послів ЄС по Україні та Росії. Угода про санкції (заморожування активів і заборона на видачу віз)", - написав журналіст у своєму мікроболозі, зазначивши, що санкції плануються проти фізичних і юридичних осіб.
Відзначимо, що Європейський Комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс назвав, які санкції може вести ЄС проти Росії на тлі вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що міністри закордонних справ ЄС розширили список санкцій проти осіб, причетних до проведення виборів до Держдуми РФ в тимчасово окупованому Криму.