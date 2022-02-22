У ЄС погодили нові санкції проти Росії

Посли Євросоюзу погодили санкції проти РФ у зв'язку з визнанням нею сепаратистських регіонів і подальшим розміщенням військ на території України . Зустріч відбулася сьогодні, 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-України , з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Сьогодні вранці завершилася позачергова зустріч послів ЄС по Україні та Росії. Угода про санкції (заморожування активів і заборона на видачу віз)", - написав журналіст у своєму мікроболозі, зазначивши, що санкції плануються проти фізичних і юридичних осіб.

Відзначимо, що Європейський Комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс назвав, які санкції може вести ЄС проти Росії на тлі вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ ЄС розширили список санкцій проти осіб, причетних до проведення виборів до Держдуми РФ в тимчасово окупованому Криму.