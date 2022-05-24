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У Єврокомісії спрогнозували терміни погодження нафтового ембарго проти РФ

Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала погодження угоди щодо заборони імпорту російської нафти до Європи в найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Очільниця Єврокомісії припустила, що європейського ембарго на нафту з РФ невдовзі запровадять. У кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі фон дер Ляєн відвела на ухвалення рішення "кілька тижнів".

"Ми старанно працюємо над цим прямо зараз, це питання кількох тижнів, але ми справді повинні знайти рішення для інвестиційних потреб. І тому це важливо, ми повинні адаптуватися, щоб Путін не скористався ситуацією. Наприклад, він не продаватиме нафту нам, але потім продасть її значно дорожче на світовому ринку", – пояснила президентка ЄК.

Тим часом угорський прем'єр-міністр Орбан назвав недоцільним розгляд ембарго на саміті лідерів країн-членів Євросоюзу 30-31 травня. Він прагне спершу отримати фінансові гарантії для Угорщини.

Нагадаємо, що німецький віце-канцлер анонсував близьке запровадження нафтового ембарго проти РФ.

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