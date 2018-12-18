В Єврокомісії закликали Україну розширити інфраструктуру доступу до інтернету

Ілюстративне фото (ec.europa.eu)

На думку представника Єврокомісії, Україна та ЄС мають більше співпрацювати в цифровій галузі

В Україні необхідно розвивати можливості доступу до інтернету, щоб люди мали доступ до мережі не тільки у великих населених пунктах. Про це повідомив голова групи підтримки України при Європейській комісії Пітер Вагнер під час форуму "Україна в спільному європейському цифровому ринку", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна та ЄС мають більше співпрацювати в цифровій галузі.

"Ми наразі знаходимося в підготовці нового твінінг-проекту. Ми залучаємо агенції держав-членів до роботи із новим регулятором телекомунікаційного бізнесу. Це дуже важлива галузь. Можливо, країна ще не використовує всі доступні інструменти. У нас є дуже різні інструменти, які також дозволяють підтримувати через міжнародних фінансових посередників створення належної інфраструктури. Я думаю це теж важливо для країни. Потрібно розвивати широку змогу доступу до інтернету, щоб не тільки в містах люди були підключені до мережі. Це те, де можна робити більше", - повідомив Вагнер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відповідно до дослідження центру Freedom House, Україна увійшла у п'ятірку країн, де свободу в інтернеті за останні п'ять років обмежували найбільше. Згідно з даними доповіді, навіть після падіння індексу свободи на 12 пунктів, Україна залишається в категорії країн з "частково вільним" інтернет-простором.