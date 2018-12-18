В Еврокомиссии призвали Украину расширить инфраструктуру доступа в интернет

Иллюстративное фото (ec.europa.eu)

По мнению представителя Еврокомиссии, Украина и ЕС должны больше сотрудничать в цифровой области

В Украине необходимо развивать возможности доступа в интернет, чтобы люди имели доступ к сети не только в крупных населенных пунктах. Об этом сообщил глава группы поддержки Украины при Европейской комиссии Питер Вагнер во время форума "Украина в совместном европейском цифровом рынке", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина и ЕС должны больше сотрудничать в цифровой отрасли.

"Мы сейчас находимся в подготовке нового твининг-проекта. Мы привлекаем агентства государств-членов к работе с новым регулятором телекоммуникационного бизнеса. Это очень важная отрасль. Возможно, страна еще не использует все доступные инструменты. У нас есть очень разные инструменты, которые также позволяют поддерживать через международных финансовых посредников создание надлежащей инфраструктуры. Я думаю это тоже важно для страны. Нужно развивать широкую возможность доступа в интернет, чтобы не только в городах люди были подключены к сети. Это то, где можно делать больше", - сообщил Вагнер.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно исследованию центра Freedom House, Украина вошла в пятерку стран, где свободу в интернете за последние пять лет ограничивали больше всего. Согласно данным доклада, даже после падения индекса свободы на 12 пунктов, Украина остается в категории стран с "частично свободным" интернет-пространством.