В Єврокомісії позитивно оцінили зростання обсягу торгівлі між Україною та ЄС

За словами Домбровкіса, співпраця триває на різних напрямках

Объем экспорта товаров между Украиной и Европейским союзом заметно возрастает. Об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью на UA: Первый, передает РБК-Украина.

По его словам, сотрудничество продолжается на разных направлениях.

"Я уже говорил о развитии экономических связей. После того, как вступил в силу договор о свободной торговле, объем торговли между Украиной и ЕС растет. Это двузначная цифра ежегодно. И сейчас по объемам экспорта уже достигнут достигнут докризисного уровня. Этот объем торговли и далее растет", - сообщил Домбровскис.

Ранее в Кабмине отметили, что товарооборот между Украиной и Бельгией в 2018 году вырос на 18% по сравнению с 2017 годом.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что доля украинского экспорта в странах Европейского союза приближается к 50%.

Кроме того, Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням.