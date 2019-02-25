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У Кабміні розповіли про зростання товарообігу між Україною та Бельгією у 2018

Новини » Економіка    25.02.2019 - 19:43
У Кабміні розповіли про зростання товарообігу між Україною та Бельгією у 2018
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Климпуш-Цинцадзе у Брюсселі провела зустріч із віце-премʼєром Бельгії

Товарообіг між Україною та Бельгією у 2018 році зріс на 18% порівняно з 2017 роком. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кабінету міністрів.

Так, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася у Брюсселі із віце-премʼєр-міністром, міністром закордонних та європейських справ Бельгії Дідьє Рейндерсом. 

"Обговорюючи питання торговельного співробітництва, віце-прем’єр-міністр України зазначила, що товарообіг між Україною та Бельгією у 2018 році зріс на 18%, порівняно з 2017 роком, і склав понад мільярд доларів США", - сказано у повідомленні.

За словами Климпуш-Цинцадзе, таке пожвавлення торговельних відносин є результатом дії зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Крім того, сторони обговорили українсько-бельгійський двосторонній діалог, торговельно-економічне партнерство, співпрацю у військовій сфері та взаємодію країн у межах міжнародних організацій. Також були обговорені питання можливого "патронату" держав-членів ЄС над українськими містами, які постраждали внаслідок окупації Росією Донбасу.

Нагадаємо, влітку 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що завдяки Угоді про асоціацію товарообіг України з Євросоюзом виріс на 30% за рік.

Як писало РБК-Україна, у лютому голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що Бельгія підтримає санкції проти Росії через захоплення українських моряків у Керченській затоці.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнитоварооборотБельгияІванна Клімпуш-Цинцадзе
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