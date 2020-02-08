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В Єврокомісії стурбовані політичною поляризацією у Грузії

Новини » В світі     08.02.2020 - 06:00
В Єврокомісії стурбовані політичною поляризацією у Грузії

ЄС закликав Грузію до реформ і подолання політичних розбіжностей

Європейський союз визнає прихильність Грузії реалізації Угоди про асоціацію з ЄС, але вказує на необхідність інтенсифікації реформ. Про це йдеться у річній доповіді щодо виконання Угоди про асоціацію між ЄС і Грузією, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Водночас комісія висловила занепокоєння поляризацією політичного середовища в цій країні.

"Грузія продовжує залишатися надійним та важливим партнером для ЄС. Ми будемо уважно спостерігати за політичним розвитком протягом наступних місяців - з огляду на посилення політичної поляризації в країні, що викликає дедалі більше занепокоєння. Ми очікуємо створення гідних умов та забезпечення плюралізму у медіа напередодні виборів, що мають відбутися наприкінці цього року", - зазначив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він наголосив, що ЄС продовжує твердо підтримувати територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, у Грузії планують створити аналог нормандського формату для повернення окупованих Російською Федерацією територій Південної Осетії і Абхазії. Як зазначила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, вести діалог з Росією про повернення територій Грузії необхідно при підтримці партнерів, так як самостійно вирішити дане питання не вийде.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін заявив, що рішення про виведення військ з окупованих територій Абхазії і Південної Осетії Росія прийме самостійно. Він зазначив, що Росія виконує взяті на себе у 2008 році зобов'язання.

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