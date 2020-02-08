В Еврокомиссии обеспокоены политической поляризацией в Грузии

ЕС призвал Грузию к реформам и преодолению политических разногласий

Европейский союз признает приверженность Грузии в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС, но указывает на необходимость интенсификации реформ. Об этом говорится в годовом докладе относительно выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Вместе с тем комиссия выразила озабоченность поляризацией политической обстановки в этой стране.

"Грузия продолжает оставаться надежным и важным партнером для ЕС. Мы будем внимательно наблюдать за политическим развитием в течение следующих месяцев, учитывая усиление политической поляризации в стране, что вызывает все большее беспокойство. Мы ожидаем создания достойных условий и обеспечения плюрализма в медиа накануне выборов, которые должны состояться в конце этого года", - отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС продолжает твердо поддерживать территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, в Грузии планируют создать аналог нормандского формата для возвращения оккупированных Российской Федерацией территорий Южной Осетии и Абхазии. Как отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили, вести диалог с Россией о возврате территорий Грузии необходимо при поддержке партнеров, так как самостоятельно решить данный вопрос не получится.

Ранее РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин заявил, что решение о выводе войск с оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии Россия примет самостоятельно. Он отметил, что Россия выполняет взятые на себя в 2008 году обязательства.