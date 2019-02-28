В Єврокомісії назвали президентські вибори в Україні "справжнім змаганням"

Домбровскіс наголосив на важливості відкритих та чесних виборів

Выборы президента Украины - это "настоящее соревнование" кандидатов. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью на UA: Перший, передает РБК-Украина.

Он отметил, что "в отношении предвыборного периода, со стороны Евросоюза понятны те сигналы, которые мы посылаем".

"Во-первых, важно, чтобы это были открытые и честные выборы. То, что мы видим - это действительно реальные выборы. Это настоящее соревнование кандидатов", - заявил Домбровскис.

По его словам, украинские выборы существенно отличаются от выборов президента в России.

"Результат пока неизвестен. Это, скажем, очень отличается от РФ, где результат президентских выборов известен задолго", - добавил он.

Напомним, Домбровскис заявлял, что Европейская комиссия подробнее ознакомиться с решением Конституционного суда Украины относительно статьи о незаконном обогащении.

Также он отметил, что санкции со стороны Европейского союза экономически влияют на Российскую Федерацию и имеют эффект политического сдерживания.