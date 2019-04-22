Єврокомісар закликав Зеленського продовжити реформи та боротьбу з корупцією

Комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських вибори 2019 в Україні. Про це він написав у Twitter.

Комісар зазначив прояв демократичної зрілості українського народу.

"Цей результат - дуже сильний мандат для більш енергійної боротьби з корупцією і звільнення держави від олігархічного захоплення", - писав Хан.

Єврокомісар підкреслив, що процес реформ і реалізація Угоди про Асоціацію з ЄС повинні і далі йти повним ходом, щоб український народ міг повною мірою отримати користь.

Нагадаємо, за даними екзит-полів, у другому турі президентських виборів, які відбулися в Україні 21 квітня 2019 року, Володимир Зеленський набрав 73% голосів, Петро Порошенко набрав близько 27%.

Президент України Петро Порошенко вже визнав після публікації результатів екзит-полів свою поразку і привітав Володимира Зеленського з перемогою.