В Еврокомиссии призвали Венгрию не покупать российские энергоресурсы

Российский экспортный газовый гигант "Газпром" объявил в прошлом месяце, что он увеличит поставки природного газа в Венгрию этой зимой после переговоров в Пекине между главой венгерского правительства Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным.

"Даже Венгрия знает, что, продолжая эту деятельность, они предоставляют России право манипулировать их рынком. Я знаю одного политического лидера в Европе, который пожимает руку этому военному преступнику, и больше никого", - заявила Симсон.

Она напомнила, что Европейский Союз существенно сократил свою зависимость от российского газа после вторжения РФ в Украину. Еврокомиссар также выразила сожаление, что Венгрия и Россия подписали соглашение о строительстве атомной электростанции "Пакш-2", которое зависит от поддержки и ядерного топлива со стороны Москвы.

Поставка российского газа в Европу

По итогам 2022 года Москва фактически потеряла газовый рынок ЕС, и в Брюсселе не планируют возобновлять закупки с территории России.

В начале ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина предложила ЕС решение, как перестать зависеть от российского ядерного топлива и ввести санкции, но результата пока нет.

Кадри Симсон заявила, что Европейский Союз сможет пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Кремля.