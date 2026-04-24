В Еврокомиссии раскрыли позицию по вступительным переговорам с Украиной

"Очевидно, что и Молдова, и Украина преданы своему пути вступления в ЕС. Они продвинулись вперед в ключевых реформах в очень сложных условиях и достигли значительного прогресса. Обе страны завершили техническую работу по открытию переговорных блоков в рекордные сроки", - подчеркнул он.

По его словам, позиция Еврокомиссии четкая: Украина и Молдова выполнили свою работу и готовы к официальному открытию всех переговорных блоков.

Представитель ЕК добавил, что Еврокомиссия выполнила всю подготовительную работу и теперь решение за Советом. Он добавил, что Еврокомиссия готова поддержать Евросовет, если необходимо.

"Мы, конечно, призываем государства-члены продвинуться вперед в этом вопросе, позволив обеим странам официально продолжить свою работу", - отметил представитель Еврокомиссии.

Напомним, недавно Германия и Франция предложили формат "облегченного" членства для Украины. Он предусматривает предоставление определенных "символических льгот" и положения о взаимной обороне, но не дает Киеву права голоса.