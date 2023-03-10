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В Еврокомиссии предлагают создать реестр запросов на выплаты репараций Россией

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Пятница 10 марта 2023 20:26
В Еврокомиссии предлагают создать реестр запросов на выплаты репараций Россией Фото: еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Еврокомиссия предложила создать реестр запросов украинских граждан и организаций по выплатам репараций со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

"Еврокомиссия предлагает создать реестр обращений украинских граждан и организаций об ущербе, нанесенном ими от действий России. Мы должны иметь всю информацию, собранную в одном центральном месте", - говорится в заявлении.

По его словам, Россия должна заплатить очень большую цену. Он считает, что репарации России должны стать неотъемлемой частью восстановления справедливости для Украины.

"ЕС продолжает работу по поиску юридически непротиворечивых способов инвестирования блокированных российских активов, чтобы обеспечить финансирование обновления Украины", - добавил еврокомиссар.

Напомним, что Украина вместе с партнерами создает механизм конфискации российских активов, которые можно направить на восстановление Украины.

Выплата репараций РФ для Украины является цепочкой определенных действий. В начале российские активы нужно разыскать, а затем арестовать и по специальной процедуре передать пострадавшим украинцам.

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