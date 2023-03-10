В Еврокомиссии предлагают создать реестр запросов на выплаты репараций Россией

Еврокомиссия предложила создать реестр запросов украинских граждан и организаций по выплатам репараций со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

"Еврокомиссия предлагает создать реестр обращений украинских граждан и организаций об ущербе, нанесенном ими от действий России. Мы должны иметь всю информацию, собранную в одном центральном месте", - говорится в заявлении.

По его словам, Россия должна заплатить очень большую цену. Он считает, что репарации России должны стать неотъемлемой частью восстановления справедливости для Украины.

"ЕС продолжает работу по поиску юридически непротиворечивых способов инвестирования блокированных российских активов, чтобы обеспечить финансирование обновления Украины", - добавил еврокомиссар.