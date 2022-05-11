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Єврокомісія прагне визнати обхід санкцій проти РФ злочином, - Politico

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Брюссель, Середа 11 травня 2022 13:56
Єврокомісія прагне визнати обхід санкцій проти РФ злочином, - Politico Фото: Обхід санкцій проти РФ може стати кримінальним злочином (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Визнати обхід антиросійських санкцій Євросоюзу злочином через два тижні пропонуватиме Європейська комісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Європейські чиновники готують юридичну пропозицію, за якою ухилення від санкцій ЄС вважатиметься злочином. Такий крок нібито допоможе країнам-членам об'єднання конфіскувати заморожені активи РФ.

За задумом Єврокомісії, кримінальна відповідальність за обхід санкцій проти Росії стане правовим підґрунтям для замороження активів. Головна мета змін – заповнити прогалини національних законодавств. В окремих країнах ЄС за ухилення від санкцій не передбачена кримінальна відповідальність.

Країни-члени Євросоюзу на квітень вже конфіскували російських активів орієнтовно на 30 млрд євро. Передусім ідеться про елітну нерухомість і твори мистецтва, що належать громадянам РФ і російським компаніям.

До слова, новозеландський уряд запровадив новий пакет санкцій проти РФ.

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