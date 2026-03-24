Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

16:18 24.03.2026 Вт
2 мин
В ЕС утверждают, что без мира и реформ вступление Украины невозможно
aimg Мария Науменко
фото: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС до 2027 года невозможно и зависит от достижения мира и проведения реформ.

"Все в этой комнате знают, что невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2027 года", - подчеркнула она.

По словам Кос, для получения членства Украина должна выполнить два ключевых условия - достичь мира и провести необходимые реформы.

"Сначала нужен мир - это важно - потом надо провести реформы... инвесторы придут, как вы знаете, в Украину только тогда, когда они смогут зарабатывать деньги и когда их инвестиции будут в безопасности", - добавила еврокомиссар.

В то же время она подчеркнула, что Украина уже является важным партнером ЕС в сферах инноваций, обороны и других стратегических направлениях, которые могут усилить конкурентоспособность блока.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев стремится максимально ускорить евроинтеграцию и сделает все возможное для подготовки вступления в ЕС до 2027 года. Он также подчеркивал необходимость определения четкой даты членства.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что пока установить конкретные сроки вступления Украины невозможно. В то же время она подчеркнула, что Украина находится на "хорошем пути" к членству.

