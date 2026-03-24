В Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

"Все в этой комнате знают, что невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2027 года", - подчеркнула она.

По словам Кос, для получения членства Украина должна выполнить два ключевых условия - достичь мира и провести необходимые реформы.

"Сначала нужен мир - это важно - потом надо провести реформы... инвесторы придут, как вы знаете, в Украину только тогда, когда они смогут зарабатывать деньги и когда их инвестиции будут в безопасности", - добавила еврокомиссар.

В то же время она подчеркнула, что Украина уже является важным партнером ЕС в сферах инноваций, обороны и других стратегических направлениях, которые могут усилить конкурентоспособность блока.