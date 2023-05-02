Еврокомиссия завтра представит Акт в поддержку производства боеприпасов для Украины
В среду, 3 мая, Европейская комиссия представит Акт в поддержку производства боеприпасов для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен.
"Мы должны срочно нарастить производство, заказ и поставку боеприпасов. Именно поэтому Европейская комиссия завтра представит Акт по поддержке производства боеприпасов", - написала фон дер Ляен по результатам встречи с президентом Чехии Петром Павлом.
Напомним, 20 марта страны-члены ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в течение года. Совет ЕС уже утвердил выделение денег на это.
К тому же Европейский союз рассматривает возможность предоставления дополнительного времени странам-членам ЕС для сбалансирования своих бюджетов, если они инвестируют в наращивание производства боеприпасов, что является приоритетом после полномасштабного вторжения России в Украину.
Также ранее мы писали, что Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.