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Еврокомиссия запретит экспорт украинского зерна в Румынию, - Минсельхоз

Новина українською →
Среда 26 апреля 2023 19:09
Еврокомиссия запретит экспорт украинского зерна в Румынию, - Минсельхоз Фото: Еврокомиссия запретит экспорт украинского зерна в Румынию (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия запретит экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что меры Еврокомиссии обусловлены тем, что государства отменят свои односторонние запреты. Если соглашение не будет достигнуто, то, по словам Дая, Еврокомиссия перейдет к запрету экспорта именно в Румынию.

"Переговоры с государствами все еще продолжаются. Румыния будет защищена решением Еврокомиссии, и ... получит компенсацию для фермеров", - заявил министр.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что примут чрезвычайные "превентивные меры" в отношении пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса, выплатив компенсацию местным фермерам и разрешив ввоз зерна из Украины в пять стран только в том случае, если оно предназначено для экспорта в другие члены ЕС или в другие страны мира.

Напомним, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна значительно повлиял на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.

Более детально о проблеме можете узнать в материале РБК-Украина.

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