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Єврокомісія заборонить експорт українського зерна до Румунії, - Мінсільгосп

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Середа 26 квітня 2023 19:09
Єврокомісія заборонить експорт українського зерна до Румунії, - Мінсільгосп Фото: Єврокомісія заборонить експорт українського зерна до Румунії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія заборонить експорт українського зерна та олійних культур до Румунії до 5 червня.

Про це заявив міністр сільського господарства Румунії Петре Дая, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявив, що заходи Єврокомісії обумовлені тим, що держави скасують свої односторонні заборони. Якщо угоди не буде досягнуто, то, за словами Дая, Єврокомісія перейде до заборони експорту саме до Румунії.

"Переговори з державами все ще тривають. Румунія буде захищена рішенням Єврокомісії, і ... отримає компенсацію для фермерів", - заявив міністр.

Раніше в Єврокомісії заявили, що вживуть надзвичайних "превентивних заходів" щодо пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку, виплативши компенсацію місцевим фермерам і дозволивши ввезення зерна з України до п'яти країн тільки в тому разі, якщо воно призначене для експорту до інших членів ЄС або до інших країн світу.

Нагадаємо, Болгарія, Словаччина, Угорщина і Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна значно вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів.

Більш детально про проблему можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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