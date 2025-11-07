Еврокомиссия запретила россиянам выдачу мультивиз в страны ЕС

Отмечается, что новые заявления от граждан РФ на получение таких виз будут проходить усиленные проверки.

"Использование РФ миграционного оружия, акты саботажа на территории ЕС и в международных водах Балтийского моря, а также злоупотребление визами для распространения пропаганды означают, что российские заявители на получение визы должны тщательно проверяться", - говорится в постановлении Еврокомиссии.

Цель нововведения заключается в том, чтобы снизить угрозы государственной политике и внутренней безопасности ЕС, допуская при этом исключения для ограниченных и обоснованных случаев, таких как независимые журналисты и правозащитники.

Это решение основывается на совместной оценке государств-членов в рамках Шенгенского сотрудничества. Отмечается, что к российским заявителям должны применяться значительно более ограничительные правила, чем те, которые предусмотрены общим регламентом.

"Вторжение РФ в Украину создало самую опасную обстановку в Европе за последние десятилетия. Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными нарушениями и саботажем на нашей территории. Теперь к гражданам России, которые требуют визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила", - заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

Для кого сделают исключения

Согласно обновленному регламенту, многократные визы будут выдаваться только определенным четко определенным группам заявителей, которые имеют пониженный профиль риска.

Согласно оценке, проведенной в рамках местного шенгенского сотрудничества в России, это должно касаться близких членов семей лиц, проживающих в Евросоюзе, и транспортных работников - моряков, водителей грузовиков и автобусов, а также членов поездных бригад.