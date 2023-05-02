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Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов в пять стран ЕС

Фото: Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов в пять стран ЕС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия во вторник, 2 мая, запретила импорт четырех украинских агропродуктов в пять стран ЕС - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Как отмечается, запрет на импорт касается четырех сельскохозяйственных продуктов - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Она направлена на "устранение логистических проблем", связанных с этими товарами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Меры вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В этот период товары могут импортироваться во все государства ЕС, за исключением упомянутых пяти. В то же время, через их территорию может осуществляться транзит украинской продукции.

Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия пообещали отменить свои односторонние меры по украинской агропродукции.

Кроме того, исполнительный орган ЕС подтвердил предоставление финансовой поддержки европейских фермеров, решение о которой будет принято позже. Также будут приняты меры по облегчению транзита украинского зерна через "пути солидарности" в другие государства-члены ЕС и третьи страны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии написали письмо Европейской комиссии, где призывают расширить перечень продуктов из Украины, ввоз которых на территорию этих стран должен быть запрещен.

Позже стало известно, что Европейская комиссия и Польша достигли договоренности о запрещении импорта из Украины пяти сельскохозяйственных продуктов.

Также мы писали, что Европейская комиссия выделит дополнительно 100 миллионов евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

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