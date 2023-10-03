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Еврокомиссия разблокирует выделение Венгрии 13 млрд евро до ноября, - FT

Фото: правительство Венгрии может получить от Еврокомиссии транш до ноября (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Владимир Костырин

Европейская комиссия намерена разморозить выделение Венгрии транша на сумму 13 миллиардов евро до ноября.

Оь этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Такая сумма ранее была заморожена из-за позиции Будапешта по блокированию помощи Украине.

В публикации отмечается, что Брюссель таким образом намеревался добиться изменения позиции венгерского правительства в вопросе финпомощи Украине.

Что этому предшествовало

Ранее в Венгрии заявляли, что Украина ничего не получит из бюджета Европейского Союза до тех пор, пока Будапешту не выплатят средства из европейских фондов.

Недавно также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о том, что страна не будет поддерживать Украину ни в одном вопросе международных отношений до тех пор, пока не будут восстановлены языковые права проживающих там этнических венгров.

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