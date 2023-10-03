Єврокомісія розблокує виділення Угорщині 13 млрд євро до листопада, - FT

Європейська комісія має намір розморозити виділення Угорщини траншу на суму 13 мільярдів євро до листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Така сума раніше була заморожена через позицію Будапешта щодо блокування допомоги Україні.
У публікації зазначається, що Брюссель таким чином прагнув домогтися зміни позиції угорського уряду щодо фіндопомоги Україні.
Раніше в Угорщині заявляли, що Україна нічого не отримає з бюджету Європейського Союзу до того часу, поки Будапешту не виплатять кошти з європейських фондів.
Нещодавно також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою про те, що країна не підтримуватиме Україну в жодному питанні міжнародних відносин доти, доки не будуть відновлені мовні права етнічних угорців, які там проживають.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.