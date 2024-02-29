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Еврокомиссия решила выделить 1,4 млрд евро польским фермерам

Архивное фото: Еврокомиссия решила выделить 1,4 млрд евро польским фермерам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Евросоюзе приняли правовые акты, которые позволят передать Польше на поддержку ее фермеров 1,4 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую комиссию.

"Сегодня Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до 137 миллиардов евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия связаны с реформами верховенства права, которые приняла Польша, а также с недавними и немедленными шагами, которые она осуществила для решения основных задач по укреплению независимости судебной системы.

Поддержка польских фермеров

В Еврокомиссии уточнили, что платежный запрос Польши также охватывает важные шаги в реализации 25 амбициозных реформ и пяти ключевых инвестиций. 

"Эти меры направлены на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики страны, продвижение зеленой энергетики и перехода к цифровым технологиям, а также поддержку здравоохранения и экологически чистой мобильности", - заявили в ЕК.

Также Еврокомиссия предоставит Польше 1,4 млрд евро на инвестиции в сельскохозяйственный сектор. Это будет касаться поддержки тысячи фермеров и рыбаков, а также самого сектора для помощи в расширении и модернизации своего производства и выхода на новые рынки.

Блокада украинской границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они начали высыпать украинское зерно.

Кроме того, польские фермеры также заявляли, что будут блокировать границу с Германией.

Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.

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