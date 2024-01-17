Еврокомиссия отказала Польше в квотах для ряда товаров из Украины

По его словам, проблема негативных последствий импорта из Украины становится все более заметной в странах Западной Европы и касается все более широкого спектра товаров, а не только зерна.

В частности, Франция, Австрия и Германия говорят об угрозе для рынков зерна, птицеводства, фруктов и сахара.

"Эти страны говорят, в частности, о необходимости возобновления тарифных квот, действие которых сейчас приостановлено по правилам ЕС. Мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные продукты, но это было отклонено Еврокомиссией", - рассказал Секерский.

Польский министр подтвердил, что Еврокомиссия готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.

По его словам, он собирается в ближайшее время встретиться с еврокомиссаром торговли Валдисом Домбровскисом.

Министерство будет предлагать вставить в постановление Еврокомиссии новый защитный механизм, предусматривающий применение региональных ограничений, "если рыночная проблема будет затрагивать не весь Евросоюз, а одну страну или регион".

"Минагрополитики выдвигает требования изменить положения в постановлении, среди прочих по ускорению процедур защитных положений, включая возможность применения региональных защитных мер - если рыночная проблема касается не всего ЕС, а отдельного государства-члена или региона", - сказал Секерский.

Он добавил, что уже видны первые результаты польско-украинских переговоров по этому вопросу.

"В нынешней сложной ситуации мы хотим выработать приемлемый для всех участников способ защиты от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Мы анализируем и проводим внутренние консультации по, в частности, предложенному украинской стороной механизму лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции в Польшу", - рассказал министр.

По его мнению, такое решение "при соответствующей поддержке Еврокомиссии" могло бы быть приемлемым.

Импорт из Украины

В январе министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт зерна в страну будет действовать, до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

Так, 10 января министр написал письмо еврокомиссару по вопросам торговли, в котором заявил, что "категорически против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

При этом польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский потребовал, чтобы в новом регламенте о либерализации торговли с Украиной до 2025 года были сохранены защитные положения и введены количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара.

Кроме того, Польша подала заявку на обсуждение вопроса продолжения беспошлинной торговли с Украиной на следующей встрече министров сельского хозяйства стран ЕС через неделю в Брюсселе.

Также мы сообщали, что Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.