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В ЕС поддержали создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Украине Россией

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 14:09
В ЕС поддержали создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Украине Россией Фото: в ЕС поддержали создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Украине Россией (flick.com/libereurope)
Автор: Сергей Пышкин

По итогам саммита лидеров ЕС, Европейский совет поддержал создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заключение саммита.

"Вместе с партнерами Европейский союз будет продолжать активизировать работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины и с целью возмещения в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что ЕС и дальше будет поддерживать восстановление и реконструкцию Украины в координации с международными партнерами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, потребности Украины на восстановление выросли до 411 млрд долларов. В то же время сумма причиненного ущерба не включает данные о потерях на временно оккупированных территориях.

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