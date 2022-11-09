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Еврокомиссия выделит Украине до конца месяца 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Новина українською →
Брюссель, Среда 09 ноября 2022 15:21
Еврокомиссия выделит Украине до конца месяца 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи Фото: вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия планирует выделить Украине до конца ноября 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Еще 500 млн евро будет выделено в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса на сайте Еврокомиссии.

Согласно заявлению, с начала войны Европа мобилизовала 19,7 млрд евро для поддержки Украины, большая часть которых поступает в виде макрофинансовой помощи.

"Мы уже выделили 4,2 млрд евро До конца месяца мы собираемся выделить еще 2,5 млрд евро", - написал Домбровскис.

По его данным, еще 620 млн евро было выделено в виде грантов в для поддержки бюджета Украины.

Кроме того, страны ЕС предоставили военную помощь в размере 3,1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира и миссию военной помощи в поддержку Украины с бюджетом 100 млн евро на расходы, направленные на обучение 15 тысяч солдат в качестве первого шага.

"Вся эта поддержка дополняется беспрецедентной солидарностью государств-членов ЕС с людьми, спасающимися от войны в Украине, из которых более 4 миллионов получили временную защиту в ЕС", - добавил Домбровскис.

Отметим, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина ожидает выплаты от ЕС в размере 2,5 млрд евро в ноябре и 0,5 млрд евро в декабре.

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