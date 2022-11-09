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Єврокомісія виділить Україні до кінця місяця 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги

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Брюссель, Середа 09 листопада 2022 15:21
Єврокомісія виділить Україні до кінця місяця 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги Фото: віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія планує виділити Україні до кінця листопада 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ще 500 млн євро буде виділено у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса на сайті Єврокомісії .

Згідно із заявою, з початку війни Європа мобілізувала 19,7 млрд євро для підтримки України, більшість яких надходить у вигляді макрофінансової допомоги.

"Ми вже виділили 4,2 млрд євро До кінця місяця ми збираємося виділити ще 2,5 млрд євро", - написав Домбровскіс.

За його даними, ще 620 млн євро було виділено у вигляді грантів для підтримки бюджету України.

Крім того, країни ЄС надали військову допомогу у розмірі 3,1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру та місію військової допомоги на підтримку України з бюджетом 100 млн євро на витрати, спрямовані на навчання 15 тисяч солдатів як перший крок.

"Вся ця підтримка доповнюється безпрецедентною солідарністю держав-членів ЄС з людьми, які рятуються від війни в Україні, з яких понад 4 мільйони отримали тимчасовий захист у ЄС", - додав Домбровскіс.

Зазначимо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв що Україна очікує на виплату від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро в листопаді і 0,5 млрд євро в грудні.

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