Єврокомісія виділить Україні до кінця місяця 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія планує виділити Україні до кінця листопада 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ще 500 млн євро буде виділено у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса на сайті Єврокомісії .

Згідно із заявою, з початку війни Європа мобілізувала 19,7 млрд євро для підтримки України, більшість яких надходить у вигляді макрофінансової допомоги.

"Ми вже виділили 4,2 млрд євро До кінця місяця ми збираємося виділити ще 2,5 млрд євро", - написав Домбровскіс.

За його даними, ще 620 млн євро було виділено у вигляді грантів для підтримки бюджету України.

Крім того, країни ЄС надали військову допомогу у розмірі 3,1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру та місію військової допомоги на підтримку України з бюджетом 100 млн євро на витрати, спрямовані на навчання 15 тисяч солдатів як перший крок.

"Вся ця підтримка доповнюється безпрецедентною солідарністю держав-членів ЄС з людьми, які рятуються від війни в Україні, з яких понад 4 мільйони отримали тимчасовий захист у ЄС", - додав Домбровскіс.