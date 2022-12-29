Еврокомиссия выделила 100 млн евро на восстановление разрушенных РФ школ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Будущее Украины начинается с ее детей. Мы инвестируем 100 млн евро в восстановление школ, разрушенных российскими бомбами. Отправляем школьные автобусы, чтобы дети могли более безопасно добираться до школ и возвращаться. Собираем и доставляем компьютеры, поэтому учащиеся смогут продолжить обучение", - отметила фон дер Ляйен.

По данным Еврокомиссии, более 2800 учебных заведений в Украине были разрушены или повреждены в результате российской агрессии против Украины, более 5,7 миллиона украинских детей ощутили на себе последствия этой варварской российской войны.