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Еврокомиссия выделила 533 млн евро на межрегиональные программы с участием Украины и Молдовы

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Суббота 03 декабря 2022 03:58
Еврокомиссия выделила 533 млн евро на межрегиональные программы с участием Украины и Молдовы Фото: Еврокомиссия согласовала финансирование новых программ на более полмиллиарда евро (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Европейская комиссия утвердила четыре новые программы с участием 10 государств-членов, Украины и Молдовы на сумму 533 миллионов евро для развития трансграничного и транснационального сотрудничества, ускорения перехода к "зеленым" технологиям и поддержки здравоохранения и образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии.

В релизе отмечается, что эти программы получат дополнительное финансирование из-за принятого Комиссией в марте решения приостановить сотрудничество с РФ и Беларусью после российского полномасштабного вторжения в Украину и перевести 26,2 миллиона евро, первоначально выделенных этим двум странам, на укрепление сотрудничества с Украиной и Молдова.

Из общей суммы 215 миллионов евро направят на транснациональное сотрудничество в Дунайском регионе в области инноваций и возобновляемых источников энергии.

187 миллионов евро выделят на трансграничное сотрудничество между Польшей и Украиной в области охраны природы, здравоохранения и управления границами.

54 миллиона евро - на приграничное сотрудничество между Румынией и Украиной для улучшения образования, здравоохранения и охраны природы.

77 миллионов евро направят на приграничное сотрудничество между Румынией и Молдовой для улучшения образования, здравоохранения и охраны природы.

Также в Еврокомиссии решили выделить на 2021-2027 годы почти 665 миллиона евро на 6 программ Interreg для поддержки трансграничного и транснационального сотрудничества между государствами-членами и Украиной и Молдовой.

Напомним, ранее Еврокомиссия анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.

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