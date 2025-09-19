Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России

По ее словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас представят подробности в пресс-релизе, который будет опубликован позднее сегодня.

Пакет должен одобрить Совет ЕС, после этого решение будет принято.

Санкции против России

ЕС одобрил 18 пакетов санкций против России после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Еврокомиссия планировала 16 сентября представить новый, 19-й пакет санкций. Однако давление со стороны Дональда Трампа, требующего от Европы более решительных шагов в обмен на поддержку американских санкций, усложнило процесс в Брюсселе.

После телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет будет направлен против банков, энергетики и криптовалютного сектора.

США настаивают на том, чтобы страны G7 ввели тарифы до 100% против Китая и Индии за покупку российской нефти. По мнению Вашингтона, это должно подтолкнуть Владимира Путина к переговорам с Киевом. Однако такой запрос может столкнуться с сопротивлением в европейских столицах.