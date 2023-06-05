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Еврокомиссия еще не приняла решения о продлении запрета на импорт зерна из Украины

Новина українською →
Понедельник 05 июня 2023 16:40
Еврокомиссия еще не приняла решения о продлении запрета на импорт зерна из Украины Фото: Еврокомиссия еще не приняла решения о продлении запрета на импорт зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия пока не приняла окончательного решения о продлении ограничений на импорт ряда агропродукции из Украины в пять соседних стран ЕС.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

"На данном этапе решение не принято. Еще продолжаются обсуждения, и мы сообщим, когда уже будет принято решение, которое, вероятно, будет позже сегодня", - сказала Феррер.

Спикер отметила, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с Украиной и пятью членами ЕС, которых касается запрет, чтобы определить условия дальнейшего транзита украинских товаров.

Запрет на импорт из Украины

Европейский Союз 2 мая ввел ограничения на импорт украинского продовольствия, чтобы снять чрезмерное предложение зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны жаловались, что дешевле украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

В связи с этим Еврокомиссия выделила 100 млн евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

Сегодня стало известно, что Европейская комиссия планирует продлить запрет на импорт продовольствия из Украины в пять стран ЕС до 15 сентября.

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