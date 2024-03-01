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Еврокомиссия разблокировала для Венгрии транш в два миллиарда евро

Пятница 01 марта 2024 20:42
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Еврокомиссия разблокировала для Венгрии транш в два миллиарда евро Архивное фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрии удалось разблокировать около 2 миллиардов евро из фондов Европейского союза.

Об этом заявил представитель исполнительного органа ЕС Стефан де Кейерсмекер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что правительство премьер-министра Виктора Орбана добилось дальнейшего прогресса в восстановлении крайне важного финансирования.

"Европейская комиссия разблокировала последний транш после того, как Венгрия выполнила так называемые тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства", - говорится в заявлении.

Хотя эти средства являются частью более чем 30 миллиардов евро, которые ЕС решил удержать из Венгрии более года назад, условия, которые выполнил Будапешт, не были связаны с опасениями по поводу верховенства права или коррупции, которые были основными движущими силами замораживания финансирования.

Отношения Еврокомиссии и Венгрии

Ранее Европейская комиссия приняла решение разморозить для Венгрии 10,2 млрд евро. В ЕС считают, что судебная реформа Будапешта устранила некоторые недостатки.

А в феврале Европейская комиссия начала процесс официального осуждения Венгрии за новый закон, вводящий санкции против финансируемых из-за рубежа организаций. По мнению правозащитников, закон является аналогом российского закона об "иностранных агентах" и призван заставить замолчать правительственную оппозицию на период выборов.

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